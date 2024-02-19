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أول تعليق لبنزيما بعد عودته للعب مع اتحاد جدة السعودي

الرياضة

أول تعليق لبنزيما بعد عودته للعب مع اتحاد جدة السعودي
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أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته بالعودة للعب مجددا مع فريقه اتحاد جدة، وذلك بعد مشاركته في مباراة الرياض أمس الأحد لحساب الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشارك بنزيما أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على الرياض بهدفين دون رد، وتم استبداله في الدقيقة 72.

وعقب المباراة، نشر بنزيما على حسابه في منصة "سناب شات"، صورة له بقميص الاتحاد وأرفقها بتعليق "سعيد بالعودة".

أول تعليق لبنزيما بعد عودته للعب مع اتحاد جدة السعودي

وبعودته للمشاركة مع الاتحاد، يكون بنزيما قد أنهى غيابا طويلا عن المشاركة مع الفريق، لعدم الجاهزية، إذ كانت آخر مباراة لعبها مع الاتحاد ضد النصر في 26 ديسمبر الماضي في الدوري.

المصدر: RT

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