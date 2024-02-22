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عرض سعودي لشراء ناد فرنسي

الرياضة

عرض سعودي لشراء ناد فرنسي
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كشف تقرير صحفي فرنسي عن اهتمام أحد الأمراء السعوديين بشراء نادي موناكو الفرنسي.

وأكدت شبكة RMC سبورت الفرنسية نقلا عن مصادر موثوقة داخل نادي موناكو أن هناك أميرا سعوديا يسعى لشراء النادي المعروض للبيع في الوقت الحالي.

وأضافت أن جلسة مفاوضات بدأت بين ملاك النادي الفرنسي والمستثمرين السعوديين، وشارك بها الأمير ألبرت.

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وتابعت أن هناك اهتماما قويا لضخ استثمارات سعودية في نادي موناكو الفائز بلقب الدوري في عام 2017.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى محاولة سابقة لاستثمار أموال سعودية في نادي أولمبيك مارسيليا قبل سنوات قليلة، ولكن لم يكتب النجاح لهذه المحاولة.

ويحتل موناكو حاليا المركز الخامس في جدول الدوري الفرنسي برصيد 38 نقطة متساويا مع ليل صاحب المركز الرابع وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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