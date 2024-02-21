رونالدو يقود النصر السعودي إلى تخطي الفيحاء وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد يوم الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وأحرز أوتافيو هدف التقدم للنصر في الدقيقة 17، قبل أن يضاعف رونالدو النتيجة بحلول الدقيقة 86 بعدما استغل خطأ فادحا لحارس الفيحاء، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين دون رد.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



هدف النصر الثاني عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو 💛💛💛💛💛pic.twitter.com/7E5ncU8Wpz — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) February 21, 2024

تمريرة بروزوفيتش الطولية و هدف رونالدو pic.twitter.com/NVDBKDk7v9 — M3N⚜️ (@iMAANBAZ) February 21, 2024

وكان النصر فاز ذهابا في ملعب الفيحاء بهدف دون رد من توقيع رونالدو.

وتأهل النصر بالتالي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على الفيحاء بمجموع المباراتين بنتيجة 3-0.

المصدر: RT