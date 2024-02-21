لاعب ريال مدريد السابق يشهر إسلامه في الكويت بسبب صديقه

نشرت صحيفة "القبس" الكويتية فيديو على قناتها في "يوتيوب"، يظهر لاعب ريال مدريد السابق خوسيه إجناسيو بيليتيرو الملقب بـ"خوتا" وهو يشهر إسلامه.

وتواجد اللاعب الإسباني أمام جامع "بلال بن رباح" في العاصمة الكويتية "الكويت"، وهو ينطق الشهادتين بمساعدة مدرب اللياقة البدنية الكويتي فيصل بورسلي.

ووفقا للصحيفة الكويتية فإن الصداقة التي تجمع ما بين بورسلي وخوتا كانت سببا رئيسيا في طلب الأخير دخول الإسلام.

من جهته أكد اللاعب الإسباني، أنه يشعر بالسلام والوطن، وأن هذه هي طريقة الحياة التي يريد أن يعيشها.

وأضاف: "أشعر بالكثير من السعادة والقوة، أنا في أفضل لحظة في حياتي، أحب عائلة فيصل كثيرا، وبالأمس كدت أبكي في منزلهم بعد أن أعطتني والدته هدية دخول الإسلام وأشعرتني بالمحبة".

إقرأ المزيد

وأوضح أن مدرب اللياقة الكويتي فيصل كان سببا رئيسيا في دخوله الإسلام، بسبب ما رآه في منزل عائلته من حب واحترام ولحظات سعيدة مليئة بمشاعر الحب، وأن الأمر كان مفاجأة له.

وقال بورسلي: "لقد فاجأني قبل شهرين برغبته في اعتناق الإسلام، وذلك لأنني لم أعرض عليه الأمر من قبل".

وأكد اللاعب الإسباني أيضا أنه يرغب في نقل هذه العادات إلى عائلته والأجيال اللاحقة من عائلته، وسيعلمهم الاحترام.

وبدأت علاقة بورسلي مع خوتا قبل 11 عاما حين التقيا في أمريكا، ليقرر لاعب الريال السابق زيارة الكويت في 2023 ليتعرف على المجتمع الكويتي عن قرب.

ولعب خوتا، في رديف ريال مدريد موسم 2012-2013، قبل أن ينضم إلى إيبار وديبورتيفو ألافيس في إسبانيا، وبرينتفورد وبرمنغهام سيتي وأستون فيلا في إنجلترا، واعتزل في 2022.

وبعد أن تخلى خوتا عن حذاء كرة القدم، انتقل بسرعة إلى دور رجل أعمال وقاد شركة Groinn في مجال التكنولوجيا الزراعية، المعروفة في الأصل باسم Ramalloc Innovation، وحقق قفزة مفاجئة، إذ سرعان ما أصبحت شركته لاعبا رئيسيا في صناعة التكنولوجيا الزراعية، حيث تقدم المساعدة الرقمية للمزارعين من خلال نظام زراعي متطور.

يستخدم هذا النظام المبتكر، الذي يمكن الوصول إليه عن طريق أي جهاز، أجهزة استشعار لمراقبة حالة المحاصيل، وجداول المياه، والاحتياجات الغذائية، وحتى منع الحرائق.

وأثبت بسرعة أنه كان استثمارا سليما، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة الشركة إلى أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني (760 مليون دولار) بحلول عام 2025.

المصدر: صحيفة القبس الكويتية+RT