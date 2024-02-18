سباحة إسرائيلية تتعرض لصيحات استهجان من قبل الجمهور في قطر (فيديو)

تعرضت السباحة الإسرائيلية، أناستاسيا غوربينكو، لصيحات استهجان من قبل بعض الجمهور، بعد فوزها بفضية سباق 400 متر متنوع في اليوم الختامي لبطولة العالم للألعاب المائية يوم الأحد، بقطر.

وكانت أناستاسيا غوربينكو، البالغة من العمر 20 عاما، تدلي بتصريحات بجانب حمام السباحة بعد لحظات من انتهاء السباق عندما انطلقت صيحات الاستهجان في قبة "أسباير" بالعاصمة الدوحة.

وقالت في ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة: "أنا سعيدة لوجودي هنا وتمثيلي لبلادي في هذا الوقت العصيب. بوجودي هنا مع العلم الإسرائيلي يعني الكثير بالنسبة لي ولبلادي، لذا هذا أفضل ما يمكن أن أقدمه".

Israel’s Anastasia Gorbenko just got booed during her interview after getting 2nd in the Women’s 400 IM at the Swimming World Championships in Doha pic.twitter.com/3ajYuryn63 — Kyle Sockwell (@kylesockwell) February 18, 2024

وقام البعض الآخر من الجمهور بالتصفيق والهتاف وسط صيحات الاستهجان.

وفازت السباحة البريطانية فريا كولبيرت بالسباق بزمن قدره 4 دقائق و37.14 ثانية، بينما حلت السباحة الإسرائيلية في المركز الثاني بزمن 4 دقائق و37.36 ثانية، وجاءت الإيطالية سارة فرانشيسكي في المركز الثالث بزمن قدره 4 دقائق و37.86 ثانية.

المصدر: أب