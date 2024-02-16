المصرية هالة الجوهري تخطف الأضواء في كأس العالم للرماية

حققت لاعبة منتخب مصر للرماية، هالة الجوهري، إنجازا كبيرا في بطولة كأس العالم المقامة بمدينة غرناطة الإسبانية، والتي يشارك فيها 58 رام ورامية من 29 دولة على مستوى العالم.

وتأهلت اللاعبة هالة الجوهري إلى المرحلة النهائية للبطولة محتلة المركز الثاني، برصيد 579 نقطة وهو رقم دولي جديد على مستوى مصر وإفريقيا، في منافسات فردي المسدس هواء 10 أمتار.

وفي مرحلة النهائيات قدمت هالة الجوهري أداء قويا نال إشادة الجميع، بعدما حلت في المركز السادس، وسط منافسة شرسة مع أفضل اللاعبات من مختلف دول العالم.

وكانت هالة الجوهري قد حققت ذهبية بطولة إفريقيا الأخيرة، واستطاعت أن تحجز مقعدا لها في أولمبياد باريس 2024، حيث يراهن الاتحاد المصري للرماية على رفع راية مصر عالية في الدورة الأولمبية.

وأعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية عن سعادته بالمستوى الطيب الذي قدمته هالة الجوهري في بطولة كأس العالم بإسبانيا، مؤكدا أنه كان شاهدا على تفاعل كبير من الحضور على الأداء المميز للبطلة المصرية.

وأوضح حسني أن الاتحاد حريص على توفير كافة الفرص لتأهيل الرماة المصريين وخصوصا المتأهلين إلى أولمبياد باريس، من أجل إكسابهم المزيد من الخبرات.

المصدر: RT