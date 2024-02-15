الدوري الأوروبي.. نتائج مباريات الذهاب لدور خروج المغلوب

شهدت الملاعب الأوروبية مساء يوم الخميس، 8 مباريات ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

ومن أبرز نتائج مباريات اليوم فوز فريق ميلان الإيطالي على ضيفه رين الفرنسي بثلاثية نظيفة، وتعادل الفريق الإيطالي الآخر روما أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي (1-1)، وهزيمة فريق سبورتينغ براغا البرتغالي في عقر داره أمام ضيفه كارباغ اغدام الأذربيجاني (2-4).

وفي ما يلي نتائج جميع مباريات الذهاب في دور خروج المغلوب "ليوروبا ليغ":

فينورد روتردام (هولندا) - روما (إيطاليا) – (1-1)

يونج بويز (سويسرا) - سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – (1-3)

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جالطة سراي (تركيا) - سبارتا براغ (التشيك) – (3-2)

شاختيور (أوكرانيا) - مارسيليا (فرنسا) – (2-2)

ميلان (إيطاليا) - رين (فرنسا) – (3-0)

لانس (فرنسا) – فرايبورغ (ألمانيا) – (0-0)

سبورتينغ براغا (البرتغال) - كارباغ اغدام (إذربيجان) – (2-4)

بنفيكا (البرتغال) - تولوز (فرنسا) – (2-1).

المصدر: RT