مناشدة لإعادة المنتخب الروسي إلى كأس العالم للهوكي 2025

ناشد لاعبو منتخب هوكي الشباب الروسي، الاتحاد الدولي للهوكي لإعادة حقهم بالمشاركة في كأس العالم 2025.

وقال اللاعبون في رسالة أطلقوا عليها "صرخة من القلب"، نقلتها وكالة "تاس" الروسية: "لا نفهم ما يحدث مع الهوكي العالمي، لقد غاب منتخبنا بالفعل عن ثلاث بطولات عالمية للشباب".

مذكرين أنه في عام 2022 لم تكتمل البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي عامي 2023 و2024 لم يسمح لهم بذلك بسبب المشاكل الأمنية.

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وتابعوا: "سنتغلب على أي صعوبات وسنظل محترفين، على الرغم من أي قرارات يتم اتخاذها بحقنا".

وأكد لاعبو الهوكي الروس في رسالتهم: "لكننا نريد أن نعرف الحقيقة، وأن نسمع إجابة صادقة، وليس الأعذار البيروقراطية المختبئة وراء الإجابات النموذجية".

وفي 14 فبراير، دعا رئيس اتحاد لاعبي دوري الهوكي الوطني، مارتي والش، إلى عودة المنتخب الروسي إلى البطولات الدولية، ووفقا له، فإن الرياضيين ليسوا مسؤولين عن الوضع في أوكرانيا.

وفي 13 فبراير، مدد الاتحاد الدولي للهوكي إيقاف منتخبي روسيا وبيلاروس لموسم 2024-2025، وأعاد السبب للمخاطر الأمنية الحالية، وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، لوك تارديف، أن مسألة مشاركة المنتخب الروسي في الألعاب الأولمبية سيتم حلها في فبراير ومارس 2025.

المصدر: RT