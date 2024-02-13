الاتحاد الدولي للهوكي يمدد عقوبة الاستبعاد ويعلق على مشاركة روسيا في الألعاب الأولمبية

مدد الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد إيقاف منتخبي روسيا وبيلاروس، بداعي المخاطر الأمنية الحالية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للهوكي لوك تارديف إن مسألة مشاركة روسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2026 سيتم حسمها في عام 2025.

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وأوضح تارديف أن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها قبل عام من المنافسة، ومسألة مشاركة المنتخب الروسي في الألعاب الأولمبية سيتم حلها في فبراير ومارس 2025.

يشار إلى أن روسيا وبيلاروس لن تشاركا في موسم 2024-2025.

وفي فبراير 2022، أوقف الاتحاد الدولي للهوكي المنتخب الروسي من المشاركة في المسابقات التي ترعاها.

ما تم حرمان روسيا من حق استضافة كأس العالم 2023 وبطولة العالم للشباب.

المصدر: RT