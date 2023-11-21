مصير المنتخب الروسي في بطولة العالم للهوكي 2025

كشف اتحاد لاعبي دوري الهوكي الروسي عن موقفه من مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2025.

ونقلت صحيفة "ديلي فيس أوف" تصريحات المدير التنفيذي في الاتحاد مارتي والش، قائلا:"على الأرجح سيغيب المنتخب الروسي عن البطولة".

وتابع: "في هذه الحالة نحن نتحدث عن مشكلة أكثر خطورة، هناك اتحادات لا تسمح للاعبيها بالمشاركة في البطولة بوجود اللاعبين الروس".

إقرأ المزيد

وأوضح: "عليك أن تأخذ كل هذا في الاعتبار".

وستشارك منتخبات كندا وفنلندا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية في البطولة المقرر إجراؤها في فبراير 2025.

ويريد منظمو البطولة إقامة مباريات المسابقة في أوروبا.

وسبق أن عارضت عدة بلدان دعوة المنتخب الروسي للمشاركة في كأس العالم، إذ أعلنت السويد أنه من المستحيل اللعب ضد الروس، فيما دعت فنلندا إلى مقاطعة البطولة في حال تم قبول مشاركة المنتخب الروسي.

وتعد مسابقة كأس العالم بالهوكي على الجليد هي بطولة دولية سنوية توجت روسيا بطلة فيها 5 مرات، وتوج المنتخب الكندي في آخر نسخة منها.

المصدر: RT