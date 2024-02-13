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شاهد.. الكهرباء العراقي يصعق العهد اللبناني بهدف رائع

الرياضة

شاهد.. الكهرباء العراقي يصعق العهد اللبناني بهدف رائع
@AlrabiaSportsTV
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حقق فريق الكهرباء العراقي فوزا ثمينا على مضيفه العهد اللبناني (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي " منطقة غرب آسيا".

ويدين الفريق العراقي بالفضل في انتصاره للاعبه محمد زاهر ميداني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للقاء، في سلطنة عمان.

وستتجدد المواجهة بين فريقي الكهرباء والعهد، يوم الثلاثاء المقيل، في مباراة الإياب، على ملعب "جزع النخلة" في مدينة البصرة.

وتأهلت أربعة أندية عربية من دور المجموعات الثانية إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024 (منطقة غرب آسيا)، وهي: الكهرباء العراقي، النهضة العماني، الرفاع البحريني والعهد اللبناني.

المصدر: RT 

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