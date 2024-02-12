كارثة جديدة.. البرازيل خارج أولمبياد باريس

تأهل منتخب الأرجنتين لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام صيف العام الجاري في باريس بعد فوزه على البرازيل (1-0) فجر الاثنين.

وجاء هدف المباراة عن طريق لوسيانو جوندو، عند الدقيقة (78).

ورفع منتخب الأرجنتين، رصيده بهذا الفوز إلى 5 نقاط في صدارة المرحلة النهائية، بينما تجمد رصيد منتخب البرازيل عند 3 نقاط فقط في المركز الثالث ليفقد آماله في التأهل.

ARGENTINA QUALIFY FOR THE 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐂𝐒 AND ELIMINATE BRAZIL 😱🚀 pic.twitter.com/4T6bXqNID3 — Mystake Official (@Mystake_Casino) February 12, 2024

وكان المنتخب الأرجنتيني تعادل مع فنزويلا (2-2)، وباراغواي (3-3)، بالجولتين الماضيتين.

ARGENTINA U-23 DEFEATED BRAZIL 1-0 AND IS GOING TO THE 2024 SUMMER OLYMPICS 🥇🇦🇷 pic.twitter.com/t8eIYg6ppj — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 12, 2024

وحجز منتخب باراغواي، بطاقة التأهل الثانية بالفوز على فنزويلا (2-0).

بهذا الفوز جمعت باراغواي 7 نقاط في صدارة المرحلة النهائية التي أقيمت بمشاركة 4 منتخبات، بينما تجمد رصيد فنزويلا عند نقطة واحدة.

وانتزع منتخب باراغواي لقب بطولة أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب أول في البطولة التي استضافها عام 1992.

وتأهل منتخب باراغواي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثالثة بعد أولمبياد برشلونة 1992 وأولمبياد أثينا 2004.

وأقيمت النسخة الـ14 من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية المؤهلة للدورة الأولمبية في فنزويلا خلال الفترة من 20 يناير الماضي حتى 11 فبراير الجاري، بمشاركة المنتخبات الأولمبية (تحت 23 سنة) للدول العشرة الأعضاء في كونميبول.

وكانت المنتخبات العشرة المشاركة في التصفيات تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة، حيث صعد المتصدر والوصيف للمرحلة النهائية التي تجرى بنظام الدوري من دور واحد.

وفي المرحلة النهائية يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني فقط، الحاصلين على أكبر رصيد من النقاط للأولمبياد.

وبذلك تأهل لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس رسميا 12 منتخبا وهم فرنسا (المضيف)، والولايات المتحدة، وجمهورية الدومينيكيان، ممثلا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وإسبانيا، وإسرائيل، وأوكرانيا، ممثلو الاتحاد الأوروبي (يويفا) إضافة للأرجنتين، وباراغواي.

كما صعدت أيضا منتخبات المغرب ومصر ومالي عن الاتحاد الإفريقي (كاف)، ومنتخب نيوزيلندا عن اتحاد أوقيانوسيا.

ومن المقرر أن يتحدد المتأهلون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال بطولة أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما في قطر خلال الفترة من 23 أبريل، حتى 3 مايو المقبل.

ويتأهل من القارة الآسيوية المنتخبات الثلاثة الأوائل للأولمبياد مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي مع منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في تصفيات إفريقيا لتحديد المنتخب الـ16 المشارك في المنافسات.

المصدر: "وكالات"