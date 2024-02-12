علم المغرب يزين احتفالات كوت ديفوار

شهدت مراسم تتويج كأس الأمم الإفريقية، تهنئة من الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار، إلى لاعبي الأفيال، عقب حصد اللقب، للمرة الثالثة في تاريخهم، بعد الفوز 2-1 على نيجيريا، مساء الأحد.

وتواجد واتارا على منصة التتويج إلى جانب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي.

وتوجه واتارا إلى لاعبي منتخب كوت ديفوار، لتهنئتهم، كما حمل الكأس مع إنفانتينو وموتسيبي، وقام بتسليمها إلى اللاعب ماكس جرادل.

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واحتفل جرادل قائد الأفيال، حاملا علم المغرب وطاف به أرجاء الملعب، بعدما كان "أسود الأطلس" السبب الأساسي في تأهل الأفيال من الدور الأول كأفضل أصحاب مركز ثالث فى البطولة الإفريقية.

وتخطى منتخب كوت ديفوار دور المجموعات بأمم إفريقيا 2023، بسيناريو درامي ومجنون، حيث انتظرت الأفيال التي كانت تملك 3 نقاط فقط، حتى فوز المغرب على زامبيا بنتيجة 1-0 بهدف حكيم زياش في ختام مباريات مرحلة المجموعات بالمجموعة السادسة، من أجل حسم مكان لها في الدور ثمن النهائي، كأحد أفضل 4 منتخبات المركز الثالث، وهو ما تحقق وتبعه تتويج الأفيال باللقب.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار توج بـ لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حققها خلال عامي 2015، و1992.

المصدر:"وكالات"