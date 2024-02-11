المحلل القطري بو طلال لـRT: منتخب قطر حسم مباراته ضد الأردن بفضل تمرسه في النهائيات

كشف المحلل الرياضي القطري عبد الحكيم بو طلال أن منتخب قطر عرف كيف يسيّر مباراته ضد الأردن (3-1) في نهائي كأس آسيا ليتوج باللقب للمرة الثانية تواليا.

وأوضح بو طلال في تصريح خاص لـRT، أن تمرس المنتخب القطري في النهائيات منحه الأفضلية على نظيره الأردني الذي كان يخوض النهائي القاري الأول في تاريخه، مضيفا أن "العنابي" عرف كيف يسير المباراة وسعى منذ البداية لإغلاق مفاتيح اللعب وأحرز هدفا ليحقق مبتغاه.

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ونوه بأن المنتخب الأردني توخى الحذر بشكل "مبالغ فيه" في الشوط الأول، وأن أسلوب "النشامى" لم يكن أسلوب النهائيات.

وأشار إلى أن منتخب الأردن عانى من ضغوطات في البداية لكنه تحرر في الشوط الثاني وتماسك ولعب بطريقته المعهودة، لكن منتخب قطر عرف كيف يسير المباراة وينتهز الفرص ويحصل على ركلتي جزاء بالرغم من إحراز "النشامى" هدف التعادل.

وأكد بو طلال أن الخبرة وبعض التغييرات لمدرب منتخب قطر، ساهمت في تتويج "العنابي" مشددا على أن الأخير استحق هذا الفوز والتتويج وأن الأردن استحق بدوره الوصول للنهائي.

وعن تنظيم قطر لبطولة كأس آسيا بعد نجاحها في استضافة مونديال 2022، قال بو طلال: "التنظيم ليس غريبا على قطر.. فقطر نظمت كأس العالم قبل 12 شهرا تقريبا، المنشآت الرياضية متوفرة وكذلك المواصلات والفنادق والمناطق الخدمية الترفيهية.. استقطاب جماهيري.. قطر نجحت في التنظيم".

المصدر: RT