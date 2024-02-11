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ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة نجمه بيلينغهام

الرياضة

ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة نجمه بيلينغهام
AP
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أعلن نادي ريال مدريد يوم الأحد، أن نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع جراء تعرضه لالتواء في كاحله الأيسر.

ولم يحدد الريال بدقة مدة غياب بيلينغهام، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا في "الليغا" وصاحب 20 هدفا في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أنه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرت الصحافة الإسبانية.

وتعرض بيلينغهام للإصابة خلال المباراة التي تغلب فيها ريال مدريد على ضيفه جيرونا برباعية نظيفة ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني أمس السبت.

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وسجل بيلينغهام هدفين من رباعية الفوز على جيرونا، قبل أن يخرج في الدقيقة 57 من الشوط الثاني ليحل إبراهيم دياس بدلا منه.

وتعتبر إصابة بيلينغهام (20 عاما) ضربة قوية للنادي الملكي قبل استحقاقه القاري أمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن يغيب ايضا عن المواجهات المقبلة في الدوري أمام كل من رايو فايكانو، وإشبيلية، وفالنسيا.

وانضم بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الألماني هذا الموسم بصفقة قدرت قيمتها بـ111 مليون دولار وفرض نفسه نجما للنادي الملكي، إلى لائحة المصابين في الريال التي تضم رباعي الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو، والنمساوي ديفيد ألابا، والألماني أنتونيو روديغر، وناتشو وحارس المرمى الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن وصيفه جيرونا مفاجأة الموسم.

المصدر: وكالات

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