أكرم عفيف يكشف سر احتفاله المثير بأهدافه أمام الأردن في نهائي كأس آسيا (فيديو)

كشف نجم منتخب قطر، أكرم عفيف، سر احتفاله بطريقة مثيرة وطريفة خلال المباراة النهائية لكأس آسيا التي أحرز فيها ثلاثية "هاتريك" قادت "العنابي" للفوز على الأردن 3-1 والاحتفاظ باللقب.

وعند كل هدف يسجله، كان عفيف يرفع ورقة تظهر رسم الجوكر ومن الجهة الأخرى حرف "إس" وهو الحرف الأول لاسم زوجته.

🤩احتفال خاص من أكرم عفيف بهدفه في نهائي كأس آسيا 🥅



pic.twitter.com/3vVoAm39WI — B Sports (@BSportsX) February 10, 2024

إحتفال اكرم عفيف كيف كذا 😳😳 pic.twitter.com/bZNs6VT9N6 — إبراهيم (@Ibrapho7) February 10, 2024

وقال عفيف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "ما قمت به هو من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا (في الملعب)".

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وأضاف عفيف الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء "أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات. ما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك إلى المدرب".

وتحدث النجم القطري الذي توج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف في بطولة كأس آسيا، عن إمكانية الاحتراف مجددا في قارة أوروبا بعد أن خاض تجربة في ثلاثة أندية وقال "أرغب بذلك، القرار ليس سهلا، الأمر يتعلق بقراري وقرار زوجتي والنادي الذي ألعب فيه حاليا (السد القطري) والاتحاد الذي أنتمي إليه".

المصدر: وكالات