الدوري الإنجليزي.. ثنائية هالاند في شباك إيفرتون تضع مانشستر سيتي في الصدارة

سجل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز على ضيفه إيفرتون 2-0 وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في افتتاح المرحلة الـ24 يوم السبت.

وعلى ملعب "الاتحاد"، جاء الشوط الأول متواضعا فنيا حيث أخفق مان سيتي في تسجيل محاولة واحدة على مرمى "توفيز"، في معادلة نادرة على ملعبه.

وفي الوقت الذي كان فيه فريقه بحاجة إليه، وصلت ركنية إلى هالاند المتربص عند القائم البعيد، أطلقها بعد دربكة قوية في شباك الدولي جوردان بيكفورد في الدقيقة 71.

واستلم بعدها هالاند كرة من العمق لعبها النجم البلجيكي البديل كيفن دي بروين، فراوغ المدافع الأخير جاراد برانثوايت وسدد كرة أرضية بثقة في الشباك (85).

وانفرد هالاند بصدارة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفا، بفارق هدفين عن المصري محمد صلاح الذي لا يزال مبتعدا عن ليفربول بسبب إصابة عضلية تعرض لها في كأس أمم إفريقيا.

ورفع مان سيتي، المملوك إماراتيا، رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي يستقبل بيرنلي في وقت لاحق، فيما عجز إيفرتون الـ18 عن تحقيق الفوز للمباراة السابعة تواليا.

المصدر: وكالات