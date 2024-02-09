اعتقال الرئيس السابق لنادي الرجاء المغربي البدراوي في قضية "فساد"

أمر قاضي تحقيق في المغرب باعتقال الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم عزيز البدراوي ونائب برلماني للاشتباه في تورطهما في قضية "فساد"، وفق ما أفاد مصدر قضائي يوم الجمعة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة "فرانس برس"، إن قاضي تحقيق في محكمة بالدار البيضاء "أمر بوضع البدراوي والنائب البرلماني محمد كريمين، ومهندس متقاعد، رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب شبهات تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير".

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وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على طلب النيابة العامة التي استجوبت المشتبه بهم هذا الأسبوع، على خلفية شبهات فساد في صفقات بين شركة لجمع النفايات يملكها البدراوي وبلدية مدينة بوزنيقة (ضواحي الرباط) كان يرأسها كريمين.

وكريمين هو حاليا نائب عن حزب الاستقلال المشارك في الأغلبية الحكومية.

وتولى البدراوي وهو رجل أعمال، رئاسة نادي الرجاء لكرة القدم، أحد أكبر ناديين في المغرب، لفترة قصيرة بين 2022 و2023.

وفتحت هذه القضية في سياق عدة ملاحقات أو إدانات بتهم فساد في ملفات متفرقة استهدفت منتخبين خلال الفترة الأخيرة، أبرزها ملاحقة رئيس نادي الوداد البيضاوي، الغريم التقليدي للرجاء، سعيد الناصري ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي في قضية تهريب مخدرات هزت الرأي العام في المغرب.

المصدر: أ ف ب