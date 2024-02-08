الهلال يهزم النصر ويتوج بلقب كأس موسم الرياض (فيديو)

توج الهلال بلقب كأس موسم الرياض بعد فوزه على النصر بهدفين دون رد يوم الخميس في الجولة الثالثة من البطولة التي شارك فيها أيضا فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وسجل الهلال هدفيه في الشوط الأول عن طريق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين 16 و30.

سافيتش يفتتح أهداف الديربي في شباك النصر 🔵#الهلال_النصرpic.twitter.com/mn1FNfGRCN — Yallakora (@Yallakoranow) February 8, 2024

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هل هو تمرين ؟ هدف سالم الدوسري على النصر



😨😨😨😨😨😨😨😨💙💙💙 pic.twitter.com/yZlS04K6rb — سهم (@1SMi_) February 8, 2024

وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود وبدا متأثرا من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وحسم الهلال، لقب البطولة التي أقيمت على ملعبه الجديد "المملكة أرينا" في الرياض، بعدما جمع 6 نقاط بالفوز على إنتر ميامي الأمريكي 4-3، ثم النصر اليوم.

وجاء النصر في المركز الثاني بثلاث نقاط تحصل عليها من اكتساحه إنتر ميامي بستة أهداف دون رد.

في حين تذيل إنتر ميامي الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدر: RT