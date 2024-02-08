كيف أعاد عموتة النجم الأردني يزن العرب إلى تصدر المشهد في كأس آسيا بعد أشهر من إيقافه مدى الحياة؟

لم يكن أكبر المتفائلين يتخيل أن يصبح المدافع يزن العرب، أحد صناع مجد الأردن في كأس آسيا المقامة في قطر حيث وصل "النشامى" للمشهد الختامي، وذلك بعد أشهر قليلة من إيقافه مدى الحياة.

وفي سبتمبر الماضي، أوقف الاتحاد الماليزي لكرة القدم المدافع الأردني لبصقه على حكم وركله بعد أن قام بطرده.

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فبعد حصوله على بطاقة حمراء في إياب ربع نهائي كأس ماليزيا بين فريقه سيلانغور وتيرينغانو، خرج العرب عن طوره وبدأ بدفع الحكم، ثم ركله وبصق عليه، ما دفع فريقه إلى فسخ عقده والاتحاد الماليزي لإيقافه مدى الحياة.

وقدم ابن الـ28 اعتذاره "شاءت الأقدار خروجي عن النص والإساءة إلى الحكم وهذا الأمر فرض علي تقديم الاعتذار لأسرة نادي سيلانغور الماليزي وللمنظومة الكروية الأردنية والمنتخب الوطني، كون غايات الاحتراف جاءت لأكون سفيرا رياضيا وممثلا الرياضيين الأردنيين في الخارج".

وتابع "أخطأت وأعتذر بكل أسف من والدي ووالدتي وأهلي عما بدر مني دون وعي وسيطرة على ردة فعلي ونتيجة اختلاط المشاعر والضغوطات السلبية والسيئة معا وأتعهد بعدم تكرار ما حدث وسيكون هذا الشيء درسا لي".

- عموتة يعيد يزن العرب للحياة

وفيما لم تسر العقوبة دوليا على يزن العرب، كانت الأشهر التالية صعبة عليه، فانتقل لفترة قصيرة إلى نادي الشرطة العراقي، ولم يكن متوقعا أن يكون في عداد منتخب الأردن في كأس آسيا الحالية المقامة في قطر.

ولكن المدرب المغربي لمنتخب "النشامى"، الحسين عموتة وثق بقدرات يزن العرب، وزج به أساسيا إلى جانب عبد الله نصيب في قلب الدفاع، ليؤدي دوره بصلابة وشراسة، ويخرج بلقب أفضل لاعب في ربع النهائي ضد طاجيكستان (1-0) ويعود إلى إحياء مسيرته مجددا.

- "مشاكل كثيرة" -

وشرح يزن العرب الصعوبات التي واجهها قبل البطولة التي غاب عن نسختها الأخيرة في 2019 بسبب الإصابة "طبعا كل إنسان يكون في داخله مشاعر متناقضة، قبل ما يقارب الأربعة أشهر كان لدي مشاكل كثيرة وفقدت إنسانا غاليا جدا على قلبي وكنت مهددا بالغياب عن كأس آسيا، ولكن ها أنا الآن أشارك رفقة زملائي في الإنجاز التاريخي".

وبعد التأهل إلى نصف النهائي، أعلن العرب (57 مباراة دولية) انتقاله إلى معيذر المتواضع في الدوري القطري "بهدف الحصول على فرصة لأثبت فيها نفسي".

وبلغ الأردن نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على كوريا الجنوبية القوية في نصف النهائي 2-0، ليضرب موعدا مع قطر المضيفة وحاملة اللقب في النهائي المقرر بعد غد السبت.

المصدر: وكالات