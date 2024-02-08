وفاة أشهر مشجع لكرة القدم في العالم

توفي الأرجنتيني كارلوس باسكوال الملقب بـ"تولا"، أحد أشهر مشجعي كرة القدم في العالم، والحائز على جائزة "فيفا الأفضل" "ذا بيست" عام 2022، عن عمر ناهز 83 عاما.

ورافق "تولا"، الذي اشتهر بطبلته الكبيرة، منتخب الأرجنتين إلى 13 مونديالا حتى قطر 2022، وشهد تتويج "ألبيسيليستي" بألقابه الثلاثة أعوام 1978 و1986 و2022.

Carlos Pascual. “El Tula”. Bombo Argentino y Maradoneano de pura cepa! 🙏🏼💙 pic.twitter.com/5VQAujmtUk — El pibe de oro fulbo clú (@Elpibedeoro_10) February 7, 2024

وقبل عام، فاز "تولا" بجائزة المشجعين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" للأفضل، نيابة عن الجماهير الأرجنتينية، وتسلمها شخصيا لأنه "أسر العالم كله" في كأس العالم 2022، و"خلق أجواء دافئة وملونة"، وجلب "طاقة إضافية" للمنتخب، على حد تعبير "فيفا".

#Qatar2022 Carlos Pascual #ElTula llegaba a los banderazos y era la frutilla del postre entre los hinchas que buscaban una foto o al menos acercarse a un mito mundialista. Este es uno de los videos de los banderazos. pic.twitter.com/YnkpWuQBIN — Fran Córdoba (@cdfcordoba) February 7, 2024

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وتابع "تولا" كأس العالم لأول مرة في ألمانيا عام 1974، وهو العام الذي اكتسب فيه سمعته حين التقط صورة مع الرئيس آنذاك خوان دومينغو بيرون الذي أهداه آلته الموسيقية.



ونعى نادي روزاريو سنترال "تولا" الذي أدان العنف في الملاعب عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "ينعى نادي روزاريو سنترال أتلتيكو كارلوس (تولا) باسكوال، المشجع (كانيي) (الاسم المستعار لمشجعي روزاريو) الذي حمل شغف (أوريازول) في جميع أنحاء العالم".



وتابع: "من الآن فصاعدا سيستمر دعمه لنا بطبلته المميزة من المدرج العلوي (السماء)".

المصدر: "وكالات"