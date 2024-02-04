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الروسية ديانا شنايدر تحرز باكورة ألقابها في التنس (فيديو)

الرياضة

الروسية ديانا شنايدر تحرز باكورة ألقابها في التنس (فيديو)
AFP /STR
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أحرزت اللاعبة الروسية، ديانا شنايدر، باكورة ألقابها خلال مسيرتها الاحترافية، بفوزها بلقب بطولة بطولة هواهين التايلاندية للتنس "WTA 250"، على حساب الصينية لين تشو.

وتمكنت ديانا شنايدر من الفوز على اللاعبة الصينية، بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(2-6) (6-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد.

وتوجت ديانا شنايدر، اللاعبة البالغة من العمر 19 عاما، بأول لقب خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، لفئة فردي السيدات.

المصدر: "إنتر فاكس" 

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