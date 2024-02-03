"لو باريزيان": مبابي اختار ريال مدريد

أكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف فريق باريس سان جيرمان، اختار الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجانا لأي فريق.

وقالت صحيفة "لو باريزيان": "بالنسبة لباريس سان جيرمان والعديد من اللاعبين الرئيسيين في كرة القدم الفرنسية، لم يعد هناك مجال للشك: قرر كيليان مبابي مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر ناد في العالم، والذي كان ينتظره دائما"، في إشارة إلى ريال مدريد.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

➡️ https://t.co/bqbS5s7egdpic.twitter.com/3cWDYkUe0A — Le Parisien (@le_Parisien) February 3, 2024

وأكدت الصحيفة أن المسؤولين في باريس سان جيرمان أصبحوا يعرفون ذلك الأمر.

ويعتبر هذا الخبر هو الثاني من المصادر الإعلامية الفرنسية الموثوقة التي تؤكد انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، بعد أن أعلن الصحفي الشهير سانتي أونا في الشهر الماضي انتهاء الاتفاق بين نجم باريس سان جيرمان وإدارة النادي "الميرينغي" لإتمام الصفقة في الصيف.

الآن لم يعد يتبقى سوى إعلان كيليان مبابي لاختياره علنا أنه استقر على التوقيع مع ريال مدريد وأنه سيكون لاعبًا في صفوف الفريق الملكي بدءً من الموسم المقبل.

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بينما أفادت صحيفة "غول" العالمية، بأن كيليان مبابي قد استبعد فكرة انضمامه إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم.

وقالت الشبكة العالمية أن القرار النهائي لمبابي بخصوص مستقبله سيكون محصورا بين البقاء في سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي سيوضح قراره النهائي قبل خوض مباراة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة النادي الباريسي.

وينوي باريس سان جيرمان من جهة أخرى التعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان، لتعويض مبابي إذا قرر الانتقال إلى ريال مدريد.

المصدر: "لو باريزيان"