بـ6 طلقات نارية.. مقتل لاعب أثناء مباراة لكرة القدم

لقي اللاعب الدولي البوليفي السابق، سيرجيو يوريغي، البالغ من العمر 38 عاما، مصرعه خلال مباراة ودية في حي "سانتا إينيس" في كواوتلا، بمقاطعة موريلوس المكسيكية.

وتعرض سيرجيو يوريغي لإطلاق النار ست مرات من قبل مهاجم مجهول في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي للمكسيك.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد خرج يوريغي لاعب منتخب بوليفيا السابق من الملعب ليشرب الماء على مقاعد البدلاء لفترة وجيزة خلال المباراة.

Former Bolivia international footballer is shot dead DURING match in Mexico 🚨 https://t.co/AVrPPHOrm2pic.twitter.com/Ucjo4cfdrk — Mail Sport (@MailSport) February 2, 2024

Ex-international footballer Sergio Jáuregui shot dead on pitch in front of fans https://t.co/9QJUqtJJmkpic.twitter.com/zJdCws7XMC — The Sun (@TheSun) February 1, 2024

لكن اللاعب صدم من اقتحام مسلح لأرض الملعب، حيث قام الأخير بإطلاق الرصاصات عليه، من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابة يوريغي بجروح قاتلة.

Ejecutan de 6 balazos a Sergio Jáuregui ex futbolista del equipo Arroceros de Cuautla, Morelos https://t.co/q9wjwpDMFOpic.twitter.com/nr4bhXFL3B — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) January 31, 2024

ويقال إن مطلق النار فر من مكان الحادث على دراجة نارية كانت تنتظره عند بوابة الملعب، وذلك بعد قيامه بجريمته.

وهرعت خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ يوريغي الذي توفي على الفور تقريبا.

ULTIMAN A SERGIO JAUREGUI, EX JUGADOR DE ARROCEROS DE CUAUTLA



El ex jugador del equipo Arroceros de Cuautla, Sergio Jauregui, fue privado de la vida mañana de este domingo en la cancha de fútbol de la colonia Santa Inés de ese municipio, durante un encuentro amistoso.



Los… pic.twitter.com/S6v23kcvFx — 24 Morelos (@24_morelos) January 28, 2024

وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وحدة تحقيق الطب الشرعي وهي تنزل إلى أرض الملعب أثناء قيامها بتمشيط مكان الحادث بحثا عن أدلة محتملة.

وفي الوقت نفسه، تحاول الشرطة التأكد من هوية المسلح وتحديد الدافع وراء عملية القتل الصادمة.

يذكر أن سيرجيو يوريغي لعب 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه اعتزل عالم الاحتراف في عام 2015، عندما كان يبلغ من العمر 30 عاما فقط.

المصدر: وسائل إعلام