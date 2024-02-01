 
مباشر

مواعيد جميع المباريات المتبقية في كأس آسيا بقطر

الرياضة

مواعيد جميع المباريات المتبقية في كأس آسيا بقطر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ww8u

تنطلق يوم الجمعة المقبل مباريات الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر وتستمر لغاية 10 فبراير 2024.

وصعد إلى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا 2023، كل من المنتخبات التالية: أستراليا، طاجيكستان، الأردن، قطر، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، اليابان وإيران.

وفي ما يلي موعد المباريات المتبقية للبطولة:

إقرأ المزيد
سوريا تودع كأس آسيا بركلات الترجيح أمام إيران (فيديو)
سوريا تودع كأس آسيا بركلات الترجيح أمام إيران (فيديو)

يوم الجمعة 2 فبراير 2024:

الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (45): طاجيكستان – الأردن

الساعة (18:30) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (46): أستراليا – كوريا الجنوبية

يوم السبت 3 فبراير 2024:

الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (47): إيران – اليابان

الساعة (18:30) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (48): قطر – أوزبكستان.

الدور نصف النهائي:

يوم الثلاثاء 6 فبراير:

الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش

إقرأ المزيد
قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا .. بوجود منتخبين عربيين (فيديو)
قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا .. بوجود منتخبين عربيين (فيديو)

الفائز من المباراة رقم 45 - الفائز من المباراة رقم 48

يوم الأربعاء 7 فبراير:

الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش

الفائز من المباراة رقم 46 - الفائز من المباراة رقم 47

نهائي كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023":

الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش

الفائز من نصف نهائي 1 - الفائز من نصف نهائي 2.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا