مواعيد جميع المباريات المتبقية في كأس آسيا بقطر

تنطلق يوم الجمعة المقبل مباريات الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر وتستمر لغاية 10 فبراير 2024.

وصعد إلى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا 2023، كل من المنتخبات التالية: أستراليا، طاجيكستان، الأردن، قطر، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، اليابان وإيران.

وفي ما يلي موعد المباريات المتبقية للبطولة:

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يوم الجمعة 2 فبراير 2024:

الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (45): طاجيكستان – الأردن

الساعة (18:30) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (46): أستراليا – كوريا الجنوبية

يوم السبت 3 فبراير 2024:

الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (47): إيران – اليابان

الساعة (18:30) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (48): قطر – أوزبكستان.

الدور نصف النهائي:

يوم الثلاثاء 6 فبراير:

الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش

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الفائز من المباراة رقم 45 - الفائز من المباراة رقم 48

يوم الأربعاء 7 فبراير:

الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش

الفائز من المباراة رقم 46 - الفائز من المباراة رقم 47

نهائي كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023":

الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش

الفائز من نصف نهائي 1 - الفائز من نصف نهائي 2.

المصدر: RT