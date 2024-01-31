زاخاروفا: استبعاد فالييفا مثال على تسييس الرياضة

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" باستبعاد المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا لأربع سنوات.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية CAS حكما في قضية المتزلجة على الجليد، كاميلا فالييفا، قضى باستبعاد النجمة الروسية لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 25 ديسمبر 2021.

وعلى هذا منح الاتحاد الدولي للتزلج المنتخب الروسي الميدالية البرونزية في بطولة التزلج الفني على الجليد ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2022 في بكين، بدلا من الذهبية التي منحت لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفت زاخارفا الأمر بأنه مثال آخر على تسييس الرياضة.

وعلقت: "مظهر آخر للمنافسة عديمة الضمير لتحييد أحد أقوى ممثلي التزلج على الجليد".

وتابعت: "سيواصل الجانب الروسي الدفاع عن حقوق رياضيينا أمام المنظمات الدولية".

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وخضعت كاميلا فالييفا لاختبار المنشطات، وجاءت العينة إيجابية لعقار "تريميتازيدين" في ديسمبر 2021 خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد، وتم الكشف عن ذلك بعد مسابقة الفريق ضمن أولمبياد 2022 في بكين، والتي حصل فيها المنتخب الروسي على المركز الأول.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الاثنين الماضي في بيان بشأن قضية المتزلجة الروسية، أن قرار حرمان كاميلا فالييفا من الميدالية الذهبية لبطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2022 في بكين والبطولات اللاحقة بعد الاستبعاد سيتم اتخاذه من قبل المنظمات الرياضية ذات الصلة.

المصدر: "وكالة تاس"