كلوب يكشف موعد عودة محمد صلاح وحقيقة رحيل فان دايك عن ليفربول

تحدث الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن موعد الدولي المصري محمد صلاح، جناح الريدز، للمشاركة مع الفريق، وحقيقة رحيل النجم الهولندي فيرجيل فان دايك.

وتعرض النجم محمد صلاح لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول لمباراة منتخب بلاده أمام غانا (1-1) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج".

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية ويغيب مباراتين في أمم أفريقيا".

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر متوجها إلى إنجلترا للعلاج، على أمل العودة للمشاركة مع منتخبه في حال التأهل للدور قبل النهائي، ولكن منتخب "الفراعنة" خرج من البطولة بعد خسارته أمام جمهورية الكونغو بركلات الترجيح.

ويستضيف ليفربول فريق تشيلسي، مساء غد الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، حول مشاركة محمد صلاح: “لم يكن هناك أي ضغط عليه سوى رغبته في استعادة لياقته بأسرع وقت ممكن، نحن لا نتعجل، إنه ليس جاهزا للمشاركة ضد تشيلسي وفي المباراة التالية، كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ”.

وبسؤاله عن تصريحات فان ديك، وعما إذا كان هناك خطر من أن يقرر نجوم ليفربول مغادرة الريدز، أوضح كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل اللقاء نقلتها صحيفة “مترو” البريطانية: “لا أعتقد ذلك، وهذا طبيعي تماما”.

وكان المدافع الهولندي قد أثار الجدل بشأن مستقبله عن الريدز، حيث سُئل عما إذا كان يمكن أن يتصور نفسه جزءا من حقبة ما بعد كلوب في ليفربول، ليرد قائلا: “هذا سؤال كبير، لا أعرف”.

وتابع: “لقد قلت ما كان علي أن أقوله، قبل أسبوع أو في أي وقت مضى، عندما لم يعلم أحد بقراري بمغادرة الريدز، كان لدى فيرجيل 18 شهرا في عقده مع النادي، ولم يسأل أحد عن مستقبله”.

وواصل: “أعطونا استراحة، لا داعي للقلق، اكتبوا ما تريدون، هذا النادي مستقر بنسبة 100%، كل شيء سيكون على ما يرام، أنا متأكد بنسبة 100%”.

وشدد: “هؤلاء اللاعبون يحبون التواجد في ليفربول، لا تنسوا ذلك، الجزء الوحيد المزعج هو أنتم (وسائل الإعلام)، لأن كل شيء على ما يرام”.

وحول موقف اللاعبين المصابين من مباراة تشيلسي: “تدرب ماك أليستر أمس، لذلك يجب أن يكون على ما يرام".

وحول مواجهة تشيلسي: “إنهم فريق جيد حقا، ولم يكن أحد يشك في ذلك على الإطلاق، لقد فاز البلوز بأغلبية المباريات مؤخرا، واجهناهم بالجولة الأولى، لم نكن رائعين لكنهم كانوا جيدين جدا، علينا أن نفعل ما هو أفضل، ولكننا مختلفون الآن”.

المصدر: وكالات