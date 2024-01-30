بالفيديو.. مشاجرة تبعد "هداف الأردن" عن كأس آسيا

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، استبعاد اللاعب حمزة الدردور عن معسكر المنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا 2023، بعد ساعات قليلة من مباراة "النشامي" ضد العراق في دور الـ16.

وجاء القرار بعد مخالفة الدردور للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب.

ولم يشارك الدردور في مباراة العراق، قبل أن يشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء له وهو على مقاعد البدلاء.

وأظهرت لقطات فيديو وجود خلاف حاد بين الدردور ومدرب المنتخب الأردني الحسين عموتة عقب تسجيل الأردن هدف التعادل في المرمى العراقي، حيث طلب المدرب من جميع اللاعبين العودة إلى مقاعد البدلاء خشية من إضاعة الوقت على ما يبدو.

لكن الدردور بقي واقفا بالقرب من عموتة في محاولة للحديث معه، مما اضطر الأخير لدفعه، وتدخل عدد من اللاعبين للفصل بينهما، وواصل الدردور موجة الغضب واشتبك مع عضوين آخرين من الجهاز الفني للمنتخب الأردني، قبل أن يطلب الحكم الرابع من حكم المباراة طرده لسوء السلوك.

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ويعتبر الدردور من مهاجمي كرة القدم الأردنية البارزين برصيد 35 هدفا مع المنتخب وهو هداف النشامى في بطولات كأس آسيا برصيد 4 أهداف.

وينتظر أن يعود الدردور إلى الأردن، وينتظم بتدريبات فريقه الحسين إربد، الذي يستعد للمرحلة المقبلة من بطولة دوري المحترفين.



يذكر أن المنتخب الأردني تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بفوزه على العراق 3-2، ليضرب موعدا مع طاجيكستان، الجمعة المقبل، على ستاد أحمد بن علي.

المصدر: RT+ وسائل إعلام