يكثف البيت الأبيض جهوده لتعطيل الأحداث الرياضية المقبلة في روسيا: ألعاب المستقبل، وألعاب الصداقة العالمية، وألعاب "بريكس".

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أفاد بذلك مدير جهاز الاستخبارات الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، حيث تعلق الولايات المتحدة آمالها الرئيسية في هذا الصدد على الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA ورئيسها فيتولد بانكا الذي تنتهي صلاحيات منصبه العام المقبل، والذي يهتم، بحسب واشنطن، بمواصلة مسيرته المهنية بنجاح.

ونقل البيان الصادر عن المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الروسية، عن ناريشكين قوله إن بانكا "تولى بحماس تشويه سمعة المسابقات التي تنظمها روسيا"، فيما يتم تهديد الرياضيين الأجانب الذين يخططون للمشاركة في الألعاب المقامة بروسيا بعرقلة حياتهم المهنية في الرياضات الأولمبية.

يذكر أن البطولة متعددة الرياضات "ألعاب المستقبل"، ستقام في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2024، وتم التوقيع على اتفاقية تنظيمها في يونيو 2022 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

و"ألعاب المستقبل" هي بطولة دولية في 16 تخصصا مختلطا، وتجمع بين الرياضات الإلكترونية والرياضات التقليدية وألعاب الفيديو وبطولات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، فضلا عن مباريات كرة القدم التقليدية وكرة السلة والهوكي ومباريات فنون القتال المختلطة، كل ذلك في منصة واحدة.

يذكر أنه في وقت سابق، دعا الرئيس الروسي بوتين خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في قمة "بريكس" بصيغتها الـ15، فرق الدول المشاركة في القمة إلى "ألعاب المستقبل 2024" المقررة في قازان.

المصدر: نوفوستي + RT