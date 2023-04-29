الرئيس الروسي يوجه كلمة للمشاركين وضيوف حفل إطلاق البطولة الدولية "ألعاب المستقبل"

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، كلمة خلال حفل العد التنازلي لإطلاق أول بطولة دولية من نوعها "ألعاب المستقبل"، مشيرا إلى أنها حدث فريد لم يسبق عقده من قبل.

وستجمع "ألعاب المستقبل" بين الرياضات الإلكترونية والرياضات التقليدية وألعاب الفيديو وبطولات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، فضلا عن مباريات كرة القدم التقليدية وكرة السلة والهوكي ومباريات فنون القتال المختلطة MMA، كل ذلك في منصة واحدة.

وأضاف الرئيس الروسي، "سوف يبرهنون مرة أخرى على أن الشخص المعاصر، شخص المستقبل، هو فرد متناغم، لائق بدنيا وفكريا. أنا مقتنع بأن - ألعاب المستقبل - ستجعل هذه الحقيقة واضحة بكاملها".

وأعرب بوتين عن فخره بحقيقة أن هذه البطولة ولدت في روسيا وأن هذه الرياضة المثيرة، التي تزداد شعبية، ستوفر فرصا ونطاقا وآفاقا جديدة لبلدنا.

وأضاف الرئيس: "أدرك أن مبادرة روسيا قد جذبت انتباه المجتمع المحترف وعشاق المسابقات الإلكترونية والرياضات الكلاسيكية وألعاب الفيديو من العديد من البلدان حول العالم. يمكن ملاحظة ذلك من خلال شعبية مراحل تصفيات - ألعاب المستقبل - مع الجماهير والعدد الهائل من الطلبات لدى العديد من الفرق".

وأكد بوتين: "إنهم يمثلون بلدانا وقارات مختلفة، لكنهم يمثلون ما هو أكثر أهمية: الرياضة تتجاوز السياسة وهدفها هو تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الأمم وخدمة الإنسانية والازدهار وكل الأشياء الجيدة".

وأكد الرئيس الروسي، أنه "ليس هناك الكثير من الوقت قبل أن تبدأ - ألعاب المستقبل -، لذا، أولا وقبل كل شيء، أتمنى أن يجعل المشاركون في البطولة كل شهر وأسبوع قادم مهمين وأن يركزوا على الاستعدادات من أجل الدخول في هذا الماراثون التنافسي بعد 300 يوم من الآن. وإظهار أفضل ما لديهم من قدرات ومواهب".

وشدد بوتين على أن منظمي "ألعاب المستقبل" سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المشاركين على الارتقاء إلى أقصى إمكاناتهم.

وأشار إلى أن مدينة قازان الجميلة والقديمة والمضيافة، عاصمة واحدة من أكثر المناطق تميزا في روسيا، عاصمة جمهورية تتارستان، التي تتمتع بسجل حافل من إقامة المنتديات الدولية الكبرى والمرموقة، ستستضيف هذه المسابقات.

وفي ختام حديثه، تمنى الرئيس الروسي حظا موفقا للجميع في طريقهم إلى إنجازات جديدة، قائلا: "أتمنى لكم كل الخير".

وألعاب المستقبل هي بطولة دولية في 16 تخصصا مختلطا تقام في عام 2024. ويجمع كل تخصص بين مفهوم "phygital" (الفيزيائية والرقمية)، أي يوحد الرياضة الكلاسيكية والرياضات الإلكترونية أو تقنيات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، وبالتالي يتحقق من لياقة الرياضيين والمهارات الرقمية في ذات الوقت.

ومن المفترض أن تنطلق البطولة في الفترة من 23 فبراير وحتى 3 مارس 2024.

المصدر: الرئاسة الروسية