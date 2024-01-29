تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

حجزت بعض المنتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، مع دخول المسابقة القارية المرحلة الحاسمة بالوصول للأدوار الإقصائية.

وشهدت مباريات دور الـ16 من أمم إفريقيا، مواجهات نارية وشارك في هذا الدور، 3 منتخبات عربية فقط، وهي: منتخب مصر ومنتخب المغرب ومنتخب موريتانيا.

بينما ودع منتخبا الجزائر وتونس المنافسة باكرا، بعدما فشلا في التأهل من دور مجموعات أمم إفريقيا بالأساس.

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ونجح منتخب أنغولا في أن يكون أول المتأهلين إلى ربع النهائي، بعد التغلب بثلاثية على نامبيا، ليواجه نيجيريا الذي أقصى بدوره منتخب الكاميرون.

رسميا تأهلت المنتخبات الآتية لدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023:

أنغولا- نيجيريا- غينيا- الكونغو الديمقراطية.

ليتبقى تحديد هوية أصحاب 4 مقاعد من خلال المواجهات التالية:

الفائز من (الرأس الأخضر ضد موريتانيا الاثنين 29 يناير) - الفائز من مواجهة (السنغال ضد ساحل العاج الاثنين 29 يناير)- الفائز من (مالي ضد بوركينا فاسو الثلاثاء 30 يناير)- الفائز من (المغرب ضد جنوب إفريقيا الثلاثاء 30 يناير).

موعد دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تبدأ منافسات دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الجمعة 2 فبراير بمواجهة بين أنغولا ونيجيريا.

أما آخر مباراة في ربع النهائي فسوف تكون يوم السبت 3 فبراير بين الفائز من الرأس الأخضر وموريتانيا ضد الفائز من المغرب وجنوب إفريقيا.

المصدر: RT