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أبوجبل يهدر ركلة ترجيح حاسمة لتودع مصر كأس إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية

الرياضة

أبوجبل يهدر ركلة ترجيح حاسمة لتودع مصر كأس إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية
AP
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أهدر الحارس المصري محمد أبو جبل ركلة ترجيح حاسمة ليتسبب في خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية ويودع "الفراعنة" كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف سجله ميشاك إيليا في الدقيقة 37 وتعادل مصطفى محمد من ضربة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقيقة 45+1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

وانتهت ركلات الترجيح بفوز الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7.

وخلال ركلات الترجيح لم ينجح محمد أبوجبل في التصدي لأي ركلة إضافة إلى اهداره ركلة ترجيح حاسمة في ختام مشوار تسديد الفريقين حيث سدد الكرة في العارضة.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب محمد حمدي لاعب منتخب مصر في الدقيقة 97 بالشوط الإضافي الأول.

وتلعب الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي ضد غينيا.

المصدر: RT

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