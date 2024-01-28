أبوجبل يهدر ركلة ترجيح حاسمة لتودع مصر كأس إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية
أهدر الحارس المصري محمد أبو جبل ركلة ترجيح حاسمة ليتسبب في خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية ويودع "الفراعنة" كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف سجله ميشاك إيليا في الدقيقة 37 وتعادل مصطفى محمد من ضربة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقيقة 45+1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.
ابو جبل ضيع مصر كله ! 😱— جنون الكالتشيو (@Azuri99) January 28, 2024
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ركلة تأهل الكونغو الأخيرة وبردو ابو جبل اترمى يمين 🤡— DAAN (@Danmohamed7) January 28, 2024
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وانتهت ركلات الترجيح بفوز الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7.
🏆🌍 #beINCAN2023#EGYRDC— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 28, 2024
🇪🇬🇨🇩 Le Congo se qualifie aux tirs au but ! pic.twitter.com/T9Eh9SQeD5
وخلال ركلات الترجيح لم ينجح محمد أبوجبل في التصدي لأي ركلة إضافة إلى اهداره ركلة ترجيح حاسمة في ختام مشوار تسديد الفريقين حيث سدد الكرة في العارضة.
وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب محمد حمدي لاعب منتخب مصر في الدقيقة 97 بالشوط الإضافي الأول.
وتلعب الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي ضد غينيا.
المصدر: RT