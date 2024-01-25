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جدول ومواعيد مباريات ثمن نهائي كأس إفريقيا

الرياضة

جدول ومواعيد مباريات ثمن نهائي كأس إفريقيا
Legion-Media
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اختتمت مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار أمس الأربعاء والتي شهدت العديد من المفاجآت، أبرزها خروج تونس والجزائر من الدور الأول.

كما ودعت غانا من الدور الأول فيما بلغت موريتانيا الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها.

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قائمة المنتخبات الـ16 المتأهلة لثمن نهائي كأس إفريقيا
قائمة المنتخبات الـ16 المتأهلة لثمن نهائي كأس إفريقيا

وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا بتوقيت السعودية:

1 – أنغولا # ناميبيا - السبت 27 يناير- الساعة 20:00

2- نيجيريا # الكاميرون - السبت 27 يناير – 23:00

3- غينيا الاستوائية # غينيا – الأحد 28 يناير – 20:00

4- مصر # جمهورية الكونغو – الأحد 28 يناير – 23:00

5- الرأس الأخضر # موريتانيا - الاثنين 29 يناير – 20:00

6- السنغال # كوت ديفوار - الاثنين 29 يناير – 23:00

7- بوركينا فاسو # مالي - الثلاثاء 30 يناير – 20:00

8 – المغرب # جنوب إفريقيا - الثلاثاء 30 يناير – 23:00.

المصدر:RT

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