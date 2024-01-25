منع إتمام صفقة انتقال لاعب المنتخب الأمريكي إلى الدوري الروسي

منعت رابطة الدوري الأمريكي الشمالي لكرة القدم انتقال مهاجم المنتخب الأمريكي ومهاجم نادي دالاس، جيسوس فيريرا إلى سبارتاك موسكو.

وبحسب صحيفة theathletic فإن دالاس تلقى عرضا بقيمة 13 مليون دولار من الفريق الروسي لضم المهاجم لصفوف الفريق الأحمر، العرض الذي كان من الممكن قبوله، لكن رابطة الدوري المحلي تدخلت وأخبرت جميع الأطراف أن الصفقة المحتملة لن تمضي قدما، بسبب المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات التجارية الأمريكية في حال تعاملها مع شركات روسية.

MLS nixed $13 million Jesus Ferreira transfer talks with Spartak Moscow: Sources https://t.co/qxemLIuiBB — Matthew (@ChelseaMatt33) January 25, 2024

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وانضم فيريرا إلى دالاس منذ عام 2017 وسجل 50 هدفا في 157 مباراة بجميع المسابقات.

ويمتد عقد المهاجم الأمريكي مع النادي حتى نهاية عام 2025، كما لعب فيريرا 23 مباراة مع المنتخب الأمريكي وسجل 23 هدفا.

ويحتل سبارتاك المركز الخامس في ترتيب بطولة روسيا برصيد 30 نقطة حتى الآن، ومن المقرر أن يستأنف الدوري الروسي منافساته بعد العطلة الشتوية في 3 مارس.

المصدر: theathletic +RT