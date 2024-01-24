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بينها قمة نارية وموقعة كلاسيكية.. مواجهات مثيرة في ثمن نهائي كأس إفريقيا

الرياضة

بينها قمة نارية وموقعة كلاسيكية.. مواجهات مثيرة في ثمن نهائي كأس إفريقيا
Globallookpress
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اختتمت مساء اليوم الأربعاء منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار وحسم 16 منتخبا تأهله للدور ثمن النهائي.

وتنص لوائح البطولة على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، إلى الدور ثمن النهائي الذي يلعب بنظام خروج المغلوب.

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قائمة المنتخبات الـ16 المتأهلة لثمن نهائي كأس إفريقيا
قائمة المنتخبات الـ16 المتأهلة لثمن نهائي كأس إفريقيا

وتعتبر قمة منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة مع السنغال حاملة اللقب والموقعة الكلاسيكية بين الكاميرون ونيجيريا من أبرز وأقوى مباريات الدور ثمن النهائي.

وفي ما يلي مواجهات الدور ثمن النهائي التي ستقام أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء.

1 – أنغولا # ناميبيا

2- نيجيريا # الكاميرون

3- غينيا الاستوائية # غينيا

4- مصر # جمهورية الكونغو

5- الرأس الأخضر # موريتانيا

6- السنغال # كوت ديفوار

7- بوركينا فاسو # مالي

8 – المغرب # جنوب إفريقيا

المصدر:RT

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