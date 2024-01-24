أول تعليق لبلماضي بعد خروج الجزائر من دور المجموعات لكأس إفريقيا

أبدى مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي أسفه بعد فشل "محاربي الصحراء" في تجاوز دور المجموعات بكأس إفريقيا، إثر الخسارة أمام موريتانيا 0-1 أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة.

وسجل محمد ديلاهي يالي هدف فوز موريتانيا التي تكتلت في منطقتها وطبقت خطة دفاعية محكمة، محققة أول فوز لها على الإطلاق في ثالث مشاركاتها في العرس الإفريقي، ما خول لها التأهل إلى ثمن النهائي بين أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست بينما ودعت الجزائر مبكرا باحتلالها المركز الرابع في المجموعة الرابعة مع نقطتين.

إقرأ المزيد

وهذه هي المرة الثانية تواليا التي تودع فيها الجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات.

وتصدر منتخب أنغولا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط متبوعا ببوركينا فاسو ليتأهلا معا لثمن النهائي.

وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة موريتانيا: "هناك الكثير من الأمور لا أستطيع أن أفهمها، أو أوضحها، لقد صنعنا الكثير من الفرص أمام المرمى، ولكننا لم نسجل".

وواصل "عندما لا تستطيع إنهاء الفرص التي تسنح لك، لا يمكنك أن تحقق التأهل، خاصة وأن كرة القدم الإفريقية تطورت كثيرا، وأصبحت كل المباريات صعبة وتلعب على جزئيات صغيرة".

وتابع "لقد تلقينا أهدافا من وضعيات صعبة، سواء من ركلات جزاء، وكرات ميتة، أو مثلما حدث اليوم (أمس) عندما تلقينا هدفا من كرة ثابتة".

وواصل "صراحة غياب (المدافع) ابن سبعيني و(لاعب الوسط) ابن ناصر، أثر علينا كثيرا للأسف، صحيح أننا نمتلك لاعبين جاهزين، ولكن أن تضطر لإجراء الكثير من التغييرات الاضطرارية على التشكيلة، فالنتيجة ستكون قاسية، ورغم ذلك أتحمل مسؤوليتي الكاملة".

وأردف المدرب الجزائري "أتحمل مسؤولية الإقصاء للمرة الثانية على التوالي، والآن لا يمكنني أن أحدد موقفي من المواصلة (تدريب الجزائر)، وعندما أعود إلى الجزائر، سأتكلم بشأن مستقبلي".

وفي رده على سؤال حول الأخطاء التحكيمية ورفض الحكم العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، قال بلماضي "لم أر اللقطات التي حدثت، وبالتالي لا يمكنني التعليق الآن على ما حدث، صحيح أننا في مباراة بوركينا فاسو لم نحصل على ركلة جزاء شرعية، ولكن اليوم (أمس) لا أعلم".

وختم "حكم تقنية الفار راقب كل الأهداف التي سجلت ضدنا، أما بالنسبة لنا لا وجود للتقنية، ولم يتم استخدامها إطلاقا، وعندما ترى لاعبا كسليماني يحتج، فبالتأكيد هناك أمر حدث".

المصدر: وكالات