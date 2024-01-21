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إشبيلية يفتح باب "الجحيم" على نفسه بهدف مبكر في مرمى جيرونا المتألق

الرياضة

إشبيلية يفتح باب
Legion-Media
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ألحق فريق جيرونا المتألق، هزيمة ساحقة بضيفه إشبيلية (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح المهاجم الإسباني إسحاق روميرو بيرنال التسجيل لفريقه وباب "الجحيم" عليه مبكرا في الدقيقة العاشرة من انطلاق صفارة البداية.

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ورد عليه المهاجم الأوكراني المتألق، أرتويم دوفبيك، بثلاثة اهداف متتالية "هاتريك" له، في الدقائق (13، 15، 19) وتكفل مواطنه فيكتور تسيغانكوف والمهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني، بتسجيل الهدفين الرابع والخامس، في الدقيقتين (56، و89) على الترتيب.

ورفع نادي جيرونا رصيده بعد هذا الفوز إلى 52 نقطة، وتقدم إلى صدارة الدوري "لا ليغا"، متجاوزا بفارق نقطة العملاق الملكي ريال مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة.

بينما تعرض فريق إشبيلية للهزيمة الرابعة على التوالي، ويحتل السابع عشر على سلم الترتيب، برصيد 16 نقطة.

المصدر: RT 

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