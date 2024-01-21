"ريمونتادا" قاتلة.. ريال مدريد يقلب الطاولة على فريق تركي آل الشيخ

عاد فريق ريال مدريد من بعيد وحول تأخره بهدف إلى فوزه على ضيفه ألميريا (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

صعق المهاجم البلجيكي لارجي رامازاني الفريق الملكي بهدف سريع سجله في الدقيقة الأولى من انطلاق صفارة البداية.

وضاعف المدافع الإسباني إدغار غونزاليس النتيجة لفريق أليريا بحلول الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وقلص اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام الفارق "للميرنغي" بهدف سجله في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، وبعد 10 دقائق أدرك زميله الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل لأصحاب الأرض.

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ومن ثم اقتنص قائد الفريق الملكي داني كارفاخال هدف الفوز في الوقت القاتل، في الدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا من الضائع من عمر المباراة التي جرت على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وحقق فريق ريال مدريد انتصاره الرباع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة، وتصدر ترتيب جدول الدوري "لا ليغا"، متجاوزا بفارق نقطتين فريق جيرونا.

بينما يتذيل نادي ألميريا جدول الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، استحوذ على ملكية نادي ألميريا، في مطلع أغسطس 2019، مقابل صفقة بلغت قيمتها 27 مليون يورو، شملت تسديد ديون النادي، وذلك وفقا لتقارير صحفية، بينما أشارت تقارير صحفية أخرى إسبانية، إلى أن قيمة شراء نادي ألميريا وصلت إلى 200 مليون يورو، شملت تسديد ديون النادي للاتحاد الإسباني، وبعض لاعبي الفريق الذي رحلوا عنه حينها.

المصدر: RT