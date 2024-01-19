الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية يعلق عضوية روسيا

علق الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية عضوية الاتحاد الروسي للرياضات الإلكترونية، على خلفية أزمة أوكرانيا.

يشار إلى أن القرار تم اتخذه بعد شكوى من أوكرانيا بأن الاتحاد الروسي للرياضات الإلكترونية بدأت أنشطته في مناطق جديدة من البلاد.

وعلى الرغم من القرار، سيتمكن اللاعبون والفرق الروسية من المنافسة في بطولات الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في وضع محايد.

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في سبتمبر، هدد اتحاد الرياضات الإلكترونية الأوكراني بمغادرة الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بسبب قبول الروس في البطولات الدولية مع العلم الوطني.

ودعا الاتحاد الأوكراني، منظمات الرياضات الإلكترونية الأخرى للانضمام إلى الاحتجاج.

في 28 أغسطس الماضي، أعاد الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، للفرق والمنتخبات الروسية حق المنافسة تحت العلم الوطني والنشيد الوطني، وكان الحظر ساري المفعول اعتبارا من أبريل 2022.

المصدر: "لينتا.رو"