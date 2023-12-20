استبعاد فريق الرياضات الإلكترونية بسبب جنسية اللاعبين
تم تعليق فريق الرياضات الإلكترونية Virtus.pro من بطولة إطلاق النار Rainbow Six Siege بسبب جنسية اللاعبين الروسية.
وقال الفريق: "على الرغم من جاهزيتنا وإجراء المباراة الأولى بالفعل، تلقينا اليوم رسالة غير متوقعة حول استبعاد الفريق".
وأضاف: "وبحسب المعلومات التي تلقيناها من الإدارة، فإن القرار اتخذ بسبب الأصل الوطني للاعبين"، ووصف الفريق ما كان يحدث بأنه مظهر صريح من مظاهر التمييز.
ويتكون الفريق من 5 لاعبين روس، وهم: بافيل كوسينكو، وديمتري أولويز ميترانوفيتش، ودانيلا دان دونتسوف، ودانيل جويستيك جابوف، وآرثر شيبارد إيباتوف.
بالإضافة إلى Rainbow Six Siege، يشارك الفريق الروسي في بطولات Dota 2 وCounter-Strike: Global Offensive وPUBG Mobile وWarface.
في عام 2022، أصبح الفريق (المسمى Outsiders) بطل العالم في CS:GO.