استبعاد فريق الرياضات الإلكترونية بسبب جنسية اللاعبين

تم تعليق فريق الرياضات الإلكترونية Virtus.pro من بطولة إطلاق النار Rainbow Six Siege بسبب جنسية اللاعبين الروسية.

وقال الفريق: "على الرغم من جاهزيتنا وإجراء المباراة الأولى بالفعل، تلقينا اليوم رسالة غير متوقعة حول استبعاد الفريق".

وأضاف: "وبحسب المعلومات التي تلقيناها من الإدارة، فإن القرار اتخذ بسبب الأصل الوطني للاعبين"، ووصف الفريق ما كان يحدث بأنه مظهر صريح من مظاهر التمييز.

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ويتكون الفريق من 5 لاعبين روس، وهم: بافيل كوسينكو، وديمتري أولويز ميترانوفيتش، ودانيلا دان دونتسوف، ودانيل جويستيك جابوف، وآرثر شيبارد إيباتوف.

بالإضافة إلى Rainbow Six Siege، يشارك الفريق الروسي في بطولات Dota 2 وCounter-Strike: Global Offensive وPUBG Mobile وWarface.

في عام 2022، أصبح الفريق (المسمى Outsiders) بطل العالم في CS:GO.