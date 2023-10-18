تنظيم مميز وحضور دولي في دورة ألعاب "فيجيتال" الإلكترونية في روسيا

ذكر القائمون على دورة ألعاب "فيجيتال" الإلكترونية التي أقيمت في قازان أن المشاركين في الألعاب أظهروا إعجابا كبيرا بتنظيم المسابقات والفعاليات التي شهدتها الدورة.

وقال القائمون على المسابقات: "بطولات كرة السلة الإلكترونية التي أقيمت في إطار الدورة العاشرة لألعاب فيجيتال في قازان في إطار مرحلة التصفيات لألعاب المستقبل-2024، كانت حدثا مميزا جمع فرقا من روسيا وعدة بلدان، الحاضرون أبدوا إعجابهم بالتنظيم وجمالية منصة "ستريت بول"التي أقيمت عليها المسابقات.

وشاركت في مسابقات "فيجيتال" لألعاب السلة الإلكترونية فرق روسية وفرق من أذربيجان وبيلاروس وإسبانيا وكازاخستان والصين وصربيا وتركيا.

وخلال التصفيات النهائية في المسابقات حصل فريق Team Pro Liga الروسي وفريق Esports Rambo على أفضل النتائج، أما في الدور النصف النهائي للمسابقات فتمكن فريق Partizan من الفوز على فريق Basket Alov الأذربيجاني بفارق 13 نقطة، كما تمكن الفريق الإسباني من الفوز على فريق الصين بنتيجة 39 مقابل 17.

إقرأ المزيد

وتأتي مسابقات "فيجيتال" في إطار التصفيات لـ "ألعاب المستقبل" التي ستستضيفها قازان الروسية في الفترة ما بين 23 فبراير و3 مارس العام القادم.

و"ألعاب المستقبل" هي بطولة دولية في 16 تخصصا مختلطا، وتجمع بين الرياضات الإلكترونية والرياضات التقليدية وألعاب الفيديو وبطولات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، فضلا عن مباريات كرة القدم التقليدية وكرة السلة والهوكي ومباريات فنون القتال المختلطة، كل ذلك في منصة واحدة.

المصدر: RT