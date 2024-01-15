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المراهقة الروسية أندريفا تواصل مفاجآتها في ظهورها الأول ببطولة أستراليا المفتوحة

الرياضة

المراهقة الروسية أندريفا تواصل مفاجآتها في ظهورها الأول ببطولة أستراليا المفتوحة
AFP
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ظهرت لاعبة التنس الروسية ميرا أندريفا البالغ 16 عاما لأول مرة في بطولة أستراليا المفتوحة بفوزها على الأمريكية برناردا بييرا.

وانتهت المواجهة بنتيجة 7-5، 6-2، خلال لقاء استمر ساعة و18 دقيقة في الملعب.

وفي الدور الثاني ستلعب أندريفا ضد المصنفة السادسة عالميا أنس جابر من تونس. وتحتل الروسية المركز 47 في تصنيفات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

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في 11 ديسمبر، تم تكريم أندريفا كأفضل لاعبة مبتدئة في اتحاد لاعبات التنس المحترفات لعام 2023.

وتمنح الجائزة للاعبات التنس اللاتي ظهرن لأول مرة خلال الموسم ضمن أفضل 100 لاعبة في تصنيفات اتحاد لاعبات التنس المحترفات أو حققن إنجازات أخرى خلال الموسم.

كما كتبت المراهقة الروسية، أندريفا، التاريخ في ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، بعدما أصبحت أصغر لاعبة تتأهل إلى ثمن النهائي منذ الأمريكية كوكو جوف في 2019.

المصدر: RT

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