المراهقة الروسية أندريفا تواصل مفاجآتها في ظهورها الأول ببطولة أستراليا المفتوحة

ظهرت لاعبة التنس الروسية ميرا أندريفا البالغ 16 عاما لأول مرة في بطولة أستراليا المفتوحة بفوزها على الأمريكية برناردا بييرا.

وانتهت المواجهة بنتيجة 7-5، 6-2، خلال لقاء استمر ساعة و18 دقيقة في الملعب.

وفي الدور الثاني ستلعب أندريفا ضد المصنفة السادسة عالميا أنس جابر من تونس. وتحتل الروسية المركز 47 في تصنيفات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

Mirra Andreeva makes it 4/4 in Grand Slam opening round matches as she beats Bernarda Pera 7-5, 6-1 at the Australian Open!



Clean match from Mirra with 10 winners to just 12 unforced errors, staying solid on serve and controlling the rhythm of the match. pic.twitter.com/PVBu6qnwhC — WTARussians (@WTArussians) January 15, 2024

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في 11 ديسمبر، تم تكريم أندريفا كأفضل لاعبة مبتدئة في اتحاد لاعبات التنس المحترفات لعام 2023.

وتمنح الجائزة للاعبات التنس اللاتي ظهرن لأول مرة خلال الموسم ضمن أفضل 100 لاعبة في تصنيفات اتحاد لاعبات التنس المحترفات أو حققن إنجازات أخرى خلال الموسم.

كما كتبت المراهقة الروسية، أندريفا، التاريخ في ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، بعدما أصبحت أصغر لاعبة تتأهل إلى ثمن النهائي منذ الأمريكية كوكو جوف في 2019.

المصدر: RT