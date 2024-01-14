موعد مواجهة مصر ضد موزمبيق في كأس إفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

يستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، بمواجهة موزمبيق مساء اليوم الأحد لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويستضيف ملعب "فيليكس أوفويت- بوانيي" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، الـ17:00 بتوقيت غرينيتش.

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وتتنافس مصر مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية.

ويسعى منتخب مصر بطل إفريقيا سبع مرات (رقم قياسي) في مواجهته ضد موزامبيق لتأمين النقاط الثلاث لتفادي أي حسابات معقدة قبل خوض لقاء كلاسيكي أمام غانا القوية الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تبث مواجهة مصر ضد موزمبيق على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، مالكة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط.

وتوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD TV" والذي يبث كافة مباريات البطولة.

المصدر: RT