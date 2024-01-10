غريزمان يسجل هدفا عالميا في شباك ريال مدريد ويدخل تاريخ الأتلتيكو (فيديو)
دخل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، تاريخ أتلتيكو مدريد من أوسع أبوابه بعدما سجل له هدفا في شباك غريمه ريال مدريد في مباراة الفريقين ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
ففي الدقيقة 37 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ريال مدريد 2-1، تسلم غريزمان الكرة على مشارف منطقة الجزاء ليتلاعب بمدافعي الريال بحركة واحدة قبل أن يسدد كرة قوية وزاحفة استقرت على يمين الحارس.
هدف خيالي من قريزمان— تغطيه AA (@96c3bfb146) January 10, 2024
🎥- التغطيه عبر الحساب : @AZiiHD
#ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريد
#ديربي_مدريد
#السوبر_الإسباني
#السوبر_الإسباني_بالرياض
#superSupercopapic.twitter.com/ovnyWqa7ZR
⚽ ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 del @Atleti!!— RFEF (@rfef) January 10, 2024
𝑬𝒍 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒐 tiene mucha magia en sus botas... ✨
🆚 @realmadrid - @Atleti | 2-2 | 37'
📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/rHEUMdfDnj
ويحمل هذا الهدف رقم 174 لغريزمان في مسيرته مع أتلتيكو.
WHAT A GOAL FROM ANTOINE GRIEZMANN TO BECOME ATLETICO'S ALL-TIME LEADING SCORER!— ESPN FC (@ESPNFC) January 10, 2024
THAT IS WORLD CLASS 🔥 pic.twitter.com/P9TFy434Hx
وانفرد الجناح الفرنسي بذلك بصدارة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ أتلتيكو مدريد متجاوزا الأسطورة الراحل لويس أراغونيس الذي سجل 173 هدفا بقميص "الروخي بلانكوس Rojiblancos".
المصدر: ESPN FC