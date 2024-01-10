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غريزمان يسجل هدفا عالميا في شباك ريال مدريد ويدخل تاريخ الأتلتيكو (فيديو)

الرياضة

غريزمان يسجل هدفا عالميا في شباك ريال مدريد ويدخل تاريخ الأتلتيكو (فيديو)
Globallookpress
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دخل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، تاريخ أتلتيكو مدريد من أوسع أبوابه بعدما سجل له هدفا في شباك غريمه ريال مدريد في مباراة الفريقين ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ففي الدقيقة 37 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ريال مدريد 2-1، تسلم غريزمان الكرة على مشارف منطقة الجزاء ليتلاعب بمدافعي الريال بحركة واحدة قبل أن يسدد كرة قوية وزاحفة استقرت على يمين الحارس. 

ويحمل هذا الهدف رقم 174 لغريزمان في مسيرته مع أتلتيكو.

وانفرد الجناح الفرنسي بذلك بصدارة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ أتلتيكو مدريد متجاوزا الأسطورة الراحل لويس أراغونيس الذي سجل 173 هدفا بقميص "الروخي بلانكوس Rojiblancos".

المصدر: ESPN FC

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