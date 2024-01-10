كأس الرابطة.. ميدلزبره يسقط تشيلسي في ذهاب الدور نصف النهائي (فيديو)
AP
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أسقط نادي ميدلزبره المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) ضيفه تشيلسي بهدف دون رد، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.
ويدين ميدلزبره بالفضل في هذا الفوز للاعبه
هايدن هاكني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.
🌋 Listen to the @Boro crowd erupt!#EFL | #CarabaoCuppic.twitter.com/ENASu6TM1U— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 10, 2024
ويلتقي الفريقان إيابا بعد أسبوعين وتحديدا في الـ23 من الشهر الحالي على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن لتحديد المتأهل منهما للمباراة النهائية.
وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي يلعب فولهام ضد ضيفه ليفربول مساء اليوم الأربعاء.
المصدر: RT