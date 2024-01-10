الكشف عن طاقم تحكيم مباراة افتتاح كأس آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن الطاقم التحكيمي للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا بعد غد الجمعة على ملعب لوسيل.

وتم تعيين الإيراني علي رضا فغاني، الذي يعتبر أحد أشهر حكام المباريات الآسيوية، لإدارة مباراة المجموعة الأولى المرتقبة بين حامل اللقب قطر ولبنان، والتي ستنطلق في الساعة 7 مساء في ملعب يتسع لـ 88 ألف متفرج.

فيما تم تعيين الثنائي الأسترالي أنطون شيتينين وأشلي وارويك بيتشام كحكمين مساعدين، فيما سيكون الثنائي الكوري الجنوبي كو هيونغ جين ويون جاي يول هما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي على التوالي.

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وستكون الأسترالية إيفان شون روبرت هي حكم الفيديو المساعد (VAR)، بينما ستصبح مواطنتها كيت جاسيويتش أول حكمة على الإطلاق تشارك في مباراة في كأس آسيا عندما تتولى دورها كمساعد VAR.

وسيتولى فغاني إدارة مباراته الـ13 في كأس آسيا في ظهوره الرابع في البطولة، بعد أن أدار كحكم رابع لأربع مباريات في أول ظهور له في عام 2011، كما أدار خمس مباريات في عام 2015.

وحصل فغاني على جائزة أفضل حكم في آسيا عامي 2016 و2018، وبدأ رحلته التحكيمية في عام 1994 وأصبح حكما لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2008.

المصدر: "وكالات"