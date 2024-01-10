رسائل جنسية تحرم نجم برشلونة السابق من تولي أي منصب في كرة القدم عالميا

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاعب المنتخب الهولندي السابق مارك أوفرمارس على خلفية إرساله صورا وفيديوهات جنسية لموظفات عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي لأياكس أمستردام.

وكشفت صحيفة (إن.آر.سي) الهولندية، الثلاثاء، أن الفيفا تبنى الإيقاف الذي فُرض على أوفرمارس في هولندا في وقت متأخر من العام الماضي، وعوقب بالحرمان من شغل أي منصب في كرة القدم الاحترافية لمدة عام واحد على الأقل بسبب تصرفه غير اللائق تجاه سيدات في أياكس الهولندي.

وجاء في البيان الذي نشرته الصحيفة: "بناء على طلب من الاتحاد الهولندي لكرة القدم، فرضت اللجنة التأديبية بالفيفا عقوبات على أوفرمارس سيتم تطبيقها في جميع أنحاء العالم".

كما سيتعين على أوفرمارس إخلاء منصبه كمدير الشؤون التقنية بنادي رويال أنتويرب البلجيكي، الذي انتقل للعمل به عقب رحيله المفاجئ عن أياكس.

De nationale schorsing van Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd bij Ajax wordt wereldwijd doorgevoerd, laat de FIFA weten op vragen van NRC. https://t.co/rDIHMgChPa — NRC (@nrc) January 9, 2024

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ومع بداية عام 2022، استقال أوفرمارس البالغ 50 عاما من منصب المدير الرياضي لأياكس، معترفا بالتصرف بشكل "غير مقبول" بعد أن تبين في النادي أنه وجه رسائل وصورا غير مناسبة إلى عدة سيدات كن يعملن في أياكس.

وفي العام الماضي، حظرت محكمة رياضية مستقلة أوفرمارس من تولي أي منصب في كرة القدم الهولندية لمدة عامين بسبب سلوكه، مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد.

بعدها طالب الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الفيفا بتعميم العقوبة لتطبق على المستوى العالمي.

ولم يستجب الفيفا والاتحاد الهولندي لكرة القدم على الفور لطلبات التعليق على الأمر، يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم أوفرمارس في تصريحات للصحيفة إن اللاعب السابق لمنتخب هولندا وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، تلقى إخطارا بعقوبة الإيقاف، لكنه ليس مستعدا للتعليق بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوفرمارس له الحق في الاستئناف ضد عقوبة الفيفا.

وشغل مارك أوفرمارس منصب المدير الرياضي لأياكس منذ عام 2012 وساهم في العديد من النجاحات، لا سيما بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، ونهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2017.

وكلاعب فاز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس عام 1995، بالإضافة إلى 3 ألقاب في الدوري الهولندي.

انتقل بعدها إلى إنجلترا للدفاع عن ألوان أرسنال، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1998، قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة الإسباني في عام 2000.

شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة و1998 في فرنسا حيث احتل المركز الرابع، وسجل 17 هدفا في 86 مباراة مع المنتخب "البرتقالي".

المصدر: nrc