استبعاد المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس من كأس أمم إفريقيا

استبعد مهاجم باير ليفركوزن الألماني، فيكتور بونيفايس لمعاناته من إصابة من قائمة منتخب نيجيريا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق الجمعة المقبل في كوت ديفوار.

وأعلن الاتحاد النيجيري للعبة عبر حسابه في موقع "إكس"، أن مهاجم نيس الفرنسي، تيريم موفي الذي لم يدرج اسمه ضمن التشكيلة النهائية المكونة من 25 لاعبا، استدعي من قبل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو للحلول بدلا من بونيفايس.

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وأكد بيان الاتحاد أن هذا الاستدعاء يجب أن يقترن بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ونادي نيس.

وساهم موفي في تسجيل ستة أهداف لصالح نيس منذ بداية الموسم الحالي، وقاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

وسجل موفي 4 أهداف دولية في 14 مباراة خاضها بقميص منتخب نيجيريا، منها هدفان في 4 مباريات في التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.

ويخوض موفي مغامرة أمم إفريقيا للمرة الأولى في مسيرته، حيث سيتشارك هذه التجربة مع مواطنه مهاجم نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وتلعب نيجيريا في النهائيات القارية في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المضيف (كوت ديفوار) وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية التي تلتقيها في مستهل مشوارها في 14 يناير الحالي في أبيدجان.

المصدر: أ ف ب