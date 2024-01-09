دعوة لإقامة حفل تأبين بيكنباور في ملعب أليانز أرينا

دعا أسطورة بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغه لإقامة حفل تأبين للأيقونة الراحل فرانز بيكنباور في ملعب الفريق البافاري.

وقال رومينيغه، الذي تزامل مع بيكنباور في صفوف بايرن ميونخ، وتولى لفترة منصب الرئيس التنفيذي للنادي: "عالم كرة القدم بأكمله في حداد على صديقي فرانز. يجب أن يقيم بايرن ميونخ حفلا لتأبينه في الملعب، الذي لم يكن ليوجد بدونه".



وأضافت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن رومينيغه تحدث مع أسطورة بايرن ميونخ أولي هونيس بشأن إقامة حفل التأبين في ملعب أليانز أرينا الذي يتسع لأكثر من 75 ألف متفرج.

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من جانبه، اقترح بيرتي فوجتس، نجم منتخب ألمانيا السابق فكرة أخرى لتكريم زميله الراحل فرانز بيكنباور، الذي فاز معه بلقب كأس العالم عام 1974.



ودعا فوجتس، اتحاد الكرة الألماني لتسمية كأس ألمانيا باسم الأسطورة الراحل.



وقال فوجتس، عبر صحيفة "راينيش بوست": "من المهم ألا ينسى الجيل القادم من لاعبي كرة القدم اسم فرانز بيكنباور".



كانت عائلة النجم الألماني أعلنت أمس الاثنين وفاة فرانز بيكنباور عن عمر يناهز 78 عاما.

المصدر: "وكالات"