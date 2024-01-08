وفاة أسطورة الكرة الألمانية فرانتس بكنباور

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانتس بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، عن 78 عاما، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر داخل أسرة بكنباور، وفاة النجم الألماني، أحد أساطير كرة القدم الألمانية.

وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

German legend Franz Beckenbauer has passed away today aged 78.



RIP, Franz. 👑🕊️ pic.twitter.com/IwdSA5KaiT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2024

وشغل بكنباور مركز الليبيرو عندما كان لاعبا، حيث دافع عن ألوان بايرن ميونيخ (1964-1977)، نيويورك كوزموس الأمريكي (1977-1980 و1983)، هامبورغ (1980-1982).

Germany and Bayern Munich legend Franz Beckenbauer has died aged 78. pic.twitter.com/UwcYnqOvQk — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 8, 2024

وقاد بكنباور فريقه بايرن ميونيخ إلى الفوز بكأس الأندية الاوروبية البطلة أعوام 1974 و1975 و1976 وتوج معه أيضا بالكأس القارية (إنتركونتينونتال) عام 1976.

كما أحرز بكنباور كأس ألمانيا الغربية أربع مرات مع بايرن ميونيخ في أعوام 1966 و1967 و1969 و1971 وبطولة ألمانيا الغربية أعوام 1969 و1972 و1973 1974.

وتوج بكنباور مع هامبورغ ببطولة ألمانيا الغربية مرة واحدة في عام 1982 وقاد فريقه نيويورك كوزموس الأمريكي إلى الفوز ببطولة الولايات المتحدة ثلاث مرات في 1977 و1978 و1980.

وحاز الأسطورة الألمانية على جائزة الكرة الذهبية الأوروبية مرتين في 1972 و1976.

على الصعيد الدولي، خاض بكنباور 103 مباريات دولية بين 1965 و1977، بينها 50 كقائد لمنتخب ألمانيا الغربية، سجل خلالها 14 هدفا.

وساهم بكنباور كلاعب بفوز ألمانيا الغربية بكأس العام 1974، بعد الحلول في مركز الوصافة عام 1966.

كما ساهم "القيصر" كلاعب بفوز بلاده بكأس أمم أوروبا عام 1972.

ودرب بكنباور منتخب ألمانيا الغربية (منتخب ألمانيا لاحقا) من سبتمبر 1984 إلى يوليو عام 1990 حيث قاده إلى الفوز بكأس العالم في مونديال إيطاليا عام 1990، وإلى المباراة النهائية في مونديال 1986، ثم انتقل لتدريب مارسيليا الفرنسي وبايرن ميونيخ الذي أصبح لاحقا رئيسه.

المصدر: وكالات